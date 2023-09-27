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19FortyFive: США не собираются заканчивать конфликт на Украине

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Эксперт 19Forty Five Дэниэл Дэвис выразил мнение, что США не собираются заканчивать конфликт на Украине и совершенно не считаются с нулевыми шансами Киева на победу.

По его словам, у Соединённых Штатов нет стратегии для завершения войны.

«Вашингтон даже не представляет, как закончится конфликт, и выступает против любых попыток решить его дипломатическим путём», — говорится в сообщении.

При этом эксперт добавил, что победа Украины на поле боя невозможна.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что США и ЕС проиграли войну на истощение против России.

Также американский сенатор Марк Келли выразил убеждение, что Украина проиграет, если закончится помощь Запада.

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