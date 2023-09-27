19FortyFive: США не собираются заканчивать конфликт на Украине
По его словам, у Соединённых Штатов нет стратегии для завершения войны.
«Вашингтон даже не представляет, как закончится конфликт, и выступает против любых попыток решить его дипломатическим путём», — говорится в сообщении.
При этом эксперт добавил, что победа Украины на поле боя невозможна.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что США и ЕС проиграли войну на истощение против России.
Также американский сенатор Марк Келли выразил убеждение, что Украина проиграет, если закончится помощь Запада.