Володин: США и ЕС проиграли войну на истощение против России
- РИА Новости
«Байден, Столтенберг и другие западные чиновники, говоря о конфликте на Украине, стали называть его «войной на истощение», — написал Володин в своём Telegram-канале.
Он отметил, что есть ряд факторов, говорящих о поражении США и ЕС в данной войне на истощение.
В их числе он назвал нехватку оружия и боеприпасов у стран Запада, провал наступления ВСУ, экономические проблемы и США и Евросоюза.
Ранее экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что украинская армия утратила наступательный потенциал и переходит к обороне.
Также немецкий военный аналитик Франц Штефан Гади отметил, что контрнаступление ВСУ скоро закончится из-за истощения.