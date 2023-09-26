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Херш: в ЦРУ считают, что Шольц знал о плане подрыва «Северных потоков»

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Сотрудники ЦРУ убеждены, что канцлер Германии Олаф Шольц был осведомлён о планах по подрыву газопроводов «Северный поток» в Балтийском море, сообщает американский журналист и лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш.
Херш: в ЦРУ считают, что Шольц знал о плане подрыва «Северных потоков»
  • AP
  • © Markus Schreiber

«Некоторые сотрудники ЦРУ понимали, что германский лидер был тогда и сейчас посвящён в секретные планы уничтожения трубопроводов», — пишет он.

Как утверждает Херш, все документы, созданные при планировании диверсии США на «Северных потоках» в Балтийском море, вероятно, были физически уничтожены сразу после успеха операции.

В расследовании журналиста утверждается, что «Северные потоки» заминировали водолазы из США: они действовали под прикрытием учений BALTOPS 22, которые проходили в Балтийском море с 5 по 17 июня 2022 года.

Президент России Владимир Путин заявил, что согласен с выводами Херша о том, что за нападениями стоят спецслужбы США.

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