Херш: в ЦРУ считают, что Шольц знал о плане подрыва «Северных потоков»
- AP
- © Markus Schreiber
«Некоторые сотрудники ЦРУ понимали, что германский лидер был тогда и сейчас посвящён в секретные планы уничтожения трубопроводов», — пишет он.
Как утверждает Херш, все документы, созданные при планировании диверсии США на «Северных потоках» в Балтийском море, вероятно, были физически уничтожены сразу после успеха операции.
В расследовании журналиста утверждается, что «Северные потоки» заминировали водолазы из США: они действовали под прикрытием учений BALTOPS 22, которые проходили в Балтийском море с 5 по 17 июня 2022 года.
Президент России Владимир Путин заявил, что согласен с выводами Херша о том, что за нападениями стоят спецслужбы США.