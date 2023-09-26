МИД России: рассчитываем, что общество Канады выступит против «фашизации» истории

В МИД России выразили надежду на то, что общество Канады выступит против «фашизации» истории.

«Рассчитываем, что здоровые силы в канадском обществе выступят против поощряемой властями «фашизации» истории и повседневной жизни, идущей рука об руку с воинствующей русофобией»,— говорится в сообщении дипведомства.

Также в российском МИД заявили, что чествование в канадском парламенте нациста, карателя из дивизии СС «Галичина», бандеровца Ярослава Хунки говорит о русофобском режиме премьера Канады Джастина Трюдо.

Ранее на заседание канадского парламента в честь визита Владимира Зеленского был в числе прочих приглашён 98-летний Ярослав Хунка, бывший боец добровольческой дивизии «Галичина» войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.

Трюдо заявил, что ни он, ни делегация Владимира Зеленского не были в курсе приглашения в парламент Канады украинского эсэсовца.