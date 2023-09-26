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Медведев: России оставляют всё меньше выбора, кроме прямого конфликта с НАТО

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России оставляют всё меньше выбора, кроме прямого конфликта с альянсом НАТО, который «превратился в открыто фашистский блок типа гитлеровской оси», считает зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.
Медведев: России оставляют всё меньше выбора, кроме прямого конфликта с НАТО
  • РИА Новости

Он заверил, что Россия готова к этому, хотя результат будет достигнут с гораздо большими издержками для человечества, чем в 1945 году.

В своём посте в Telegram Медведев обратил внимание на такие факты, как поставки танков Abrams из арсеналов НАТО украинской армии и обещания поставок ракет большей дальности типа Army Tactical Missile System (ATACMS) киевским властям.

Также он упомянул «братание канадских животных во главе с премьером Трюдо в своём парламенте с нацистами».

24 сентября стало известно, что Владимир Зеленский приветствовал в Канаде 98-летнего экс-бойца дивизии СС «Галичина».

Позже спикер парламента Канады извинился за приглашение ветерана дивизии СС «Галичина».

В Кремле возмущены фактом чествования в Канаде экс-бойца формирования, воевавшего на стороне фашистов, там напомнили, что у преступлений нацизма нет срока давности.

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