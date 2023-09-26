Медведев: России оставляют всё меньше выбора, кроме прямого конфликта с НАТО
- РИА Новости
Он заверил, что Россия готова к этому, хотя результат будет достигнут с гораздо большими издержками для человечества, чем в 1945 году.
В своём посте в Telegram Медведев обратил внимание на такие факты, как поставки танков Abrams из арсеналов НАТО украинской армии и обещания поставок ракет большей дальности типа Army Tactical Missile System (ATACMS) киевским властям.
Также он упомянул «братание канадских животных во главе с премьером Трюдо в своём парламенте с нацистами».
24 сентября стало известно, что Владимир Зеленский приветствовал в Канаде 98-летнего экс-бойца дивизии СС «Галичина».
Позже спикер парламента Канады извинился за приглашение ветерана дивизии СС «Галичина».
В Кремле возмущены фактом чествования в Канаде экс-бойца формирования, воевавшего на стороне фашистов, там напомнили, что у преступлений нацизма нет срока давности.