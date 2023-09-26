Rzeczpospolita: следователи считают упавшую в Польше ракету украинской
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Отмечается, что украинская сторона не предоставила Варшаве никаких данных об инциденте. Польские следователи сделали собственные выводы о её причинах.
«Мнение категорично и исключает, что ракета, которая вечером 15 ноября прошлого года упала на сушилку и взорвалась, убив двух фермеров, могла быть выпущена с территории России», — говорится в заявлении.
В ноябре президент Польши Анджей Дуда заявил, что нет никаких доказательств того, что упавшая на польской территории ракета была выпущена российскими военными.
В то же время он отметил, что есть высокая вероятность того, что упавшая на территории страны ракета принадлежала украинским силам ПВО.