WP: взрывы в Польше произошли в результате падения одной или двух украинских С-300

Взрывы в Польше 15 ноября произошли в результате падения одной или двух украинских ракет С-300.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на данные американской разведки.

Отмечается, что взрывы в Польше были вызваны «одной или, возможно, двумя украинскими зенитными ракетами С-300, которые отклонились от курса».

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что нет никаких доказательств того, что упавшая на польской территории ракета была выпущена российскими военными.

В то же время он отметил, что есть высокая вероятность того, что упавшая на территории страны ракета принадлежала украинским силам ПВО.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Варшаву извиниться за вызов российского посла Сергея Андреева в связи с якобы причастностью России к падению ракеты на территории Польши.