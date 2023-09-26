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После взрыва топлива к российским военным врачам обратились 23 жителя Карабаха

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23 мирных жителя с ожогами обратились за помощью к военным врачам российского медицинского отряда специального назначения в Карабахе после взрыва топлива.

Об этом, как информирует ТАСС, заявил начальник медицинского отряда российского миротворческого контингента Павел Суслов.

«С момента происшествия в медицинский отряд обратились 23 мирных жителя с ожогами верхних дыхательных путей, верхних и нижних конечностей туловища», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всем нуждающимся и пострадавшим была оказана медицинская помощь в полном объёме.

Ранее в 24News сообщили, что при взрыве бензохранилища в Карабахе пострадали более 200 человек.

Позже стало известно, что погода не позволяет доставить в Армению пострадавших при взрыве в Карабахе.

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