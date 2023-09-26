После взрыва топлива к российским военным врачам обратились 23 жителя Карабаха
Об этом, как информирует ТАСС, заявил начальник медицинского отряда российского миротворческого контингента Павел Суслов.
«С момента происшествия в медицинский отряд обратились 23 мирных жителя с ожогами верхних дыхательных путей, верхних и нижних конечностей туловища», — говорится в сообщении.
Отмечается, что всем нуждающимся и пострадавшим была оказана медицинская помощь в полном объёме.
Ранее в 24News сообщили, что при взрыве бензохранилища в Карабахе пострадали более 200 человек.
Позже стало известно, что погода не позволяет доставить в Армению пострадавших при взрыве в Карабахе.