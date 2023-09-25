Погода не позволяет доставить в Армению пострадавших при взрыве в Карабахе

Ночное время и погодные условия не позволяют доставить на территорию Армении пострадавших от взрыва в бензохранилище в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает Armenpress со ссылкой на пресс-службу Минздрава Армении.

В министерстве сообщили, что армянские медики находятся в постоянном взаимодействии с коллегами в Степанакерте и оказывают консультативную поддержку. Также утверждается, что ведётся активная работа по организации доставки раненых в Армению на вертолёте.

Ранее сообщалось, что в Нагорном Карабахе произошёл взрыв в бензохранилище недалеко от трассы Степанакерт — Аскеран.

СМИ сообщили, что более 200 человек пострадали.