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Погода не позволяет доставить в Армению пострадавших при взрыве в Карабахе

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Ночное время и погодные условия не позволяют доставить на территорию Армении пострадавших от взрыва в бензохранилище в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает Armenpress со ссылкой на пресс-службу Минздрава Армении.

В министерстве сообщили, что армянские медики находятся в постоянном взаимодействии с коллегами в Степанакерте и оказывают консультативную поддержку. Также утверждается, что ведётся активная работа по организации доставки раненых в Армению на вертолёте.

Ранее сообщалось, что в Нагорном Карабахе произошёл взрыв в бензохранилище недалеко от трассы Степанакерт — Аскеран.

СМИ сообщили, что более 200 человек пострадали.

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