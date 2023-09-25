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24News: при взрыве бензохранилища в Карабахе пострадали более 200 человек

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Более 200 человек получили ранения в результате мощного взрыва в бензохранилище на дороге Степанакерт — Аскеран в Нагорном Карабахе.
24News: при взрыве бензохранилища в Карабахе пострадали более 200 человек
  • Gettyimages.ru
  • © RBFried

Об этом говорится в заявлении ереванского портала 24News со ссылкой на омбудсмена региона Гегама Степаняна.

«Число раненых в результате взрыва цистерны превышает 200. Состояние большинства из них оценивается как тяжёлое или крайне тяжёлое», — сообщил Степанян.

Указывается, что медицинских возможностей Карабаха недостаточно для спасения жизней населения, поэтому необходимо задействовать санитарную авиацию.

Ранее сообщалось, что в Нагорном Карабахе произошёл взрыв в бензохранилище недалеко от трассы Степанакерт — Аскеран.

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