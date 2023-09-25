24News: при взрыве бензохранилища в Карабахе пострадали более 200 человек
- Gettyimages.ru
- © RBFried
Об этом говорится в заявлении ереванского портала 24News со ссылкой на омбудсмена региона Гегама Степаняна.
«Число раненых в результате взрыва цистерны превышает 200. Состояние большинства из них оценивается как тяжёлое или крайне тяжёлое», — сообщил Степанян.
Указывается, что медицинских возможностей Карабаха недостаточно для спасения жизней населения, поэтому необходимо задействовать санитарную авиацию.
Ранее сообщалось, что в Нагорном Карабахе произошёл взрыв в бензохранилище недалеко от трассы Степанакерт — Аскеран.