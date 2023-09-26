Полковник Джентайл: артиллерия, РЭБ и Ка-52 помогают России отражать атаки ВСУ

Полковник армии США в отставке Джиан Джентайл заявил, что высокоточные ракетные системы, подразделения радиоэлектронной борьбы и ударные вертолёты Ка-52 российских войск играют решающую роль в отражении атак ВСУ.

Об этом пишет Business Insider.

По словам Джентайла, Россия адаптировалась к новым условиям ведения боевых действий и повысила точность своей артиллерии.

«Российские артиллеристы сыграли решающую роль в уничтожении или сковывании украинских подразделений», — говорится в публикации.

Ранее бывший морской пехотинец Вооружённых сил США Брайан Берлетик заявил, что Россия сможет эффективно глушить ATACMS при помощи РЭБ.

Также в BI отметили, что ЗРК Patriot не могут перехватить российские фугасные авиационные бомбы.