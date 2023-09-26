Полковник Джентайл: артиллерия, РЭБ и Ка-52 помогают России отражать атаки ВСУ
Об этом пишет Business Insider.
По словам Джентайла, Россия адаптировалась к новым условиям ведения боевых действий и повысила точность своей артиллерии.
«Российские артиллеристы сыграли решающую роль в уничтожении или сковывании украинских подразделений», — говорится в публикации.
Ранее бывший морской пехотинец Вооружённых сил США Брайан Берлетик заявил, что Россия сможет эффективно глушить ATACMS при помощи РЭБ.
Также в BI отметили, что ЗРК Patriot не могут перехватить российские фугасные авиационные бомбы.