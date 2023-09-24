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BI: ЗРК Patriot не могут перехватить российские фугасные авиационные бомбы

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ЗРК Patriot американского производства не могут перехватывать российские фугасные авиационные бомбы, пишет Business Insider.
BI: ЗРК Patriot не могут перехватить российские фугасные авиационные бомбы
  • РИА Новости

«Российские авиабомбы представляют собой смертельный вызов для Украины, поскольку их трудно перехватить даже с помощью самых современных систем ПВО», — говорится в материале.

Отмечается, что данные бомбы сложно перехватить из-за их скорости.

Также сообщается, что с помощью таких боеприпасов по ВСУ наносятся сокрушительные удары.

Ранее Военная хроника сообщала, что авиабомбы с УМПК всё чаще применяются по объектам ВС Украины вместо дальнобойной реактивной артиллерии.

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