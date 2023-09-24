BI: ЗРК Patriot не могут перехватить российские фугасные авиационные бомбы

ЗРК Patriot американского производства не могут перехватывать российские фугасные авиационные бомбы, пишет Business Insider.

«Российские авиабомбы представляют собой смертельный вызов для Украины, поскольку их трудно перехватить даже с помощью самых современных систем ПВО», — говорится в материале.

Отмечается, что данные бомбы сложно перехватить из-за их скорости.

Также сообщается, что с помощью таких боеприпасов по ВСУ наносятся сокрушительные удары.

Ранее Военная хроника сообщала, что авиабомбы с УМПК всё чаще применяются по объектам ВС Украины вместо дальнобойной реактивной артиллерии.