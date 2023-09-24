BI: ЗРК Patriot не могут перехватить российские фугасные авиационные бомбы
- РИА Новости
«Российские авиабомбы представляют собой смертельный вызов для Украины, поскольку их трудно перехватить даже с помощью самых современных систем ПВО», — говорится в материале.
Отмечается, что данные бомбы сложно перехватить из-за их скорости.
Также сообщается, что с помощью таких боеприпасов по ВСУ наносятся сокрушительные удары.
Ранее Военная хроника сообщала, что авиабомбы с УМПК всё чаще применяются по объектам ВС Украины вместо дальнобойной реактивной артиллерии.