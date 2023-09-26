Журналист TVP заявила о плане Запада свергнуть власти Польши с помощью Украины
Об этом, как информирует РИА Новости, она написала в соцсетях.
«Они оправдывают это тем, что ЕС невозможно расширить без изменения договоров, а именно Польша блокирует эти изменения», — сказала Косич.
По её словам, Париж и Берлин хотят изменить действующие договоры ЕС лишь для увеличения «своей власти».
Ранее польские власти заявили, что Польша может обойтись без дружбы с Украиной.
Также в CNN отметили, что ссоры Польши и Украины отвечают интересам России.