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Журналист TVP заявила о плане Запада свергнуть власти Польши с помощью Украины

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Журналист польского государственного телеканала TVP в Брюсселе Доминика Косич заявила, что Германия и Франция пообещали Украине «быстрое вступление» в ЕС, если Киев поможет «свергнуть» нынешнее правительство Польши.

Об этом, как информирует РИА Новости, она написала в соцсетях.

«Они оправдывают это тем, что ЕС невозможно расширить без изменения договоров, а именно Польша блокирует эти изменения», — сказала Косич.

По её словам, Париж и Берлин хотят изменить действующие договоры ЕС лишь для увеличения «своей власти».

Ранее польские власти заявили, что Польша может обойтись без дружбы с Украиной.

Также в CNN отметили, что ссоры Польши и Украины отвечают интересам России.

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