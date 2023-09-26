Reuters: ФРГ в 2024 году более чем вдвое урежет федеральные расходы на беженцев

Правительство Германии планирует в следующем году более чем в два раза сократить средства, выделяемые федеральным землям на приём и интеграцию беженцев.

Об этом пишет Reuters.

По данным агентства, данное решение принято на фоне стремительно растущей инфляции после нескольких лет «щедрых» расходов.

При этом отмечается, что поддержка украинских беженцев «нанесла ущерб» городам и муниципалитетам страны.

Ранее президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что Германия больше не может принимать мигрантов.

Также в Bild отмечали, что украинцы стали лидерами по контрабанде мигрантов в ФРГ.