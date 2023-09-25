Вучич встретится с послами пяти стран Запада на фоне обострения в Косове

Президент Сербии Александр Вучич встретится с послами США, Великобритании, Германии, Франции и Италии, а также с постпредом Евросоюза в Сербии из-за обострения в частично признанной республике Косово.

Об этом проинформировала пресс-служба администрации сербского президента.

Согласно представленным данным, встреча сторон будет проходить завтра в 8:30 (9:30 мск). Её проведут в здании генерального секретариата президента республики.

Ранее Вучич в ходе встречи с послом России в Сербии Александром Боцан-Харченко заявил о «жестокой этнической чистке» в Косово в отношении сербов.

Находящиеся в подчинении НАТО «Силы для Косова» (KFOR) заявили о готовности принять участие в операции косовской полиции на севере края.