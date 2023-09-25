Вучич встретится с послами пяти стран Запада на фоне обострения в Косове
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Об этом проинформировала пресс-служба администрации сербского президента.
Согласно представленным данным, встреча сторон будет проходить завтра в 8:30 (9:30 мск). Её проведут в здании генерального секретариата президента республики.
Ранее Вучич в ходе встречи с послом России в Сербии Александром Боцан-Харченко заявил о «жестокой этнической чистке» в Косово в отношении сербов.
Находящиеся в подчинении НАТО «Силы для Косова» (KFOR) заявили о готовности принять участие в операции косовской полиции на севере края.