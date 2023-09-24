В НАТО заявили о готовности участвовать в операции косовской полиции
- AP
Отмечается, что в миссии НАТО осудили нападение на косовскую полицию.
«KFOR продолжают внимательно следить за ситуацией в Баньске, и войска KFOR присутствуют в этом районе, готовые отреагировать в случае необходимости», — приводит РИА Новости заявление.
Ранее стало известно, что полиция Косова застрелила мужчину, который ворвался в монастырь Баньска.
Утверждается, что мужчина якобы был одним из тех, кто ночью совершил нападение на полицейских на севере региона.