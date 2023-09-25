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Вучич заявил о «жестокой этнической чистке» в Косове в отношении сербов

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Сербский президент Александр Вучич в ходе встречи с послом России в Сербии Александром Боцан-Харченко заявил ему о «жестокой этнической чистке» в частично признанной республике Косово в отношении сербов.
Вучич заявил о «жестокой этнической чистке» в Косове в отношении сербов
  • Gettyimages.ru

Об этом сербский лидер написал в своих соцсетях.

Вучич выразил российскому послу благодарность за готовность встретиться с сербской стороной.

«Я оповестил Боцан-Харченко о том факте, что в Косове проводится жестокая этническая чистка, которую организует (премьер-министр Косова. — RT) Альбин Курти при поддержке части международного сообщества», — приводит сообщение РИА Новости.

Утром 25 сентября в Белграде начались переговоры Вучича и Боцан-Харченко на фоне обострения ситуации в частично признанной республике Косово.

Ранее находящиеся в подчинении НАТО «Силы для Косова» (KFOR) заявили о готовности принять участие в операции косовской полиции на севере края.

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