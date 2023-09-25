Вучич заявил о «жестокой этнической чистке» в Косове в отношении сербов
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Об этом сербский лидер написал в своих соцсетях.
Вучич выразил российскому послу благодарность за готовность встретиться с сербской стороной.
«Я оповестил Боцан-Харченко о том факте, что в Косове проводится жестокая этническая чистка, которую организует (премьер-министр Косова. — RT) Альбин Курти при поддержке части международного сообщества», — приводит сообщение РИА Новости.
Утром 25 сентября в Белграде начались переговоры Вучича и Боцан-Харченко на фоне обострения ситуации в частично признанной республике Косово.
Ранее находящиеся в подчинении НАТО «Силы для Косова» (KFOR) заявили о готовности принять участие в операции косовской полиции на севере края.