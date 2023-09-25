Посол России: насилие над сербами в Косове происходит при поощрении Запада

Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко выразил уверенность, что насилие над сербами в частично признанной республике Косово происходит при поощрении со стороны западных стран.

Как отметил посол, премьер-министр Косова Альбин Курти взял курс на откровенное насилие над сербами.

«Второе, что совершенно очевидно, — это поощрение Приштины Западом. Как и то, что ведущийся формально в качестве ширмы, прикрытия диалог для того, что реально происходит в Косово, не даёт решительно ничего», — цитирует его РИА Новости.

Ранее находящиеся в подчинении НАТО «Силы для Косова» (KFOR) заявили о готовности принять участие в операции косовской полиции на севере края.

Сербский президент Александр Вучич заявил о «жестокой этнической чистке» в Косове в отношении сербов.