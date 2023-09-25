Узнать больше

МИД: КНР поддерживает объективное расследование взрывов на «Северных потоках»

Короткая ссылка
Китай поддерживает проведение объективного, профессионального и справедливого расследования взрывов на «Северных потоках», заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
МИД: КНР поддерживает объективное расследование взрывов на «Северных потоках»
  • РИА Новости

«КНР поддерживает объективное, справедливое и профессиональное расследование взрывов «Северных потоков», — цитирует ТАСС дипломата.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад «пальцем не пошевелил» для расследования терактов на «Севпотоках».

Также он отметил, что у России есть информация о попытках взорвать газопровод «Турецкий поток».

Кроме того, официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила о намерении России до конца довести расследование теракта на СП.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить