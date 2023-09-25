МИД: КНР поддерживает объективное расследование взрывов на «Северных потоках»
- РИА Новости
«КНР поддерживает объективное, справедливое и профессиональное расследование взрывов «Северных потоков», — цитирует ТАСС дипломата.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад «пальцем не пошевелил» для расследования терактов на «Севпотоках».
Также он отметил, что у России есть информация о попытках взорвать газопровод «Турецкий поток».
Кроме того, официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила о намерении России до конца довести расследование теракта на СП.