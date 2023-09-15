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Лавров: Запад «пальцем не пошевелил» для расследования терактов на «Севпотоках»

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Запад «пальцем не пошевелил» для проведения расследования терактов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Взорвали газопроводы «Северные потоки» год назад, никто даже пальцем не пошевелил, чтобы каким-то транспарентным образом расследовать это», — отметил он.

Лавров подчеркнул, что всё это «заметается под ковёр».

7 сентября первый зампостпреда Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский заявил, что российская сторона сделала официальный запрос на проведение открытого заседания СБ ООН 26 сентября на тему годовщины подрыва «Северных потоков».

Газета Der Spiegel со ссылкой на источники сообщала, что власти Германии не приняли никаких дополнительных мер по защите газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», несмотря на предупреждения разведки о возможной диверсии на трубопроводах.

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