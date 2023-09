Захарова заявила о намерении России до конца довести расследование теракта на СП

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила о намерении России до конца довести расследование терактов на двух российских экспортных газопроводах в Европу — «Северном потоке — 1» и «Северном потоке — 2».

«Намерены довести до конца расследование теракта на «Северных потоках» и приложим все усилия, в том числе в рамках многосторонних форматов, для того чтобы правда стала достоянием общественности», — сказала она.

По её словам, среди очередных шагов российской стороны на данном направлении — запланированный на 26 сентября брифинг Совета Безопасности ООН по случаю годовщины теракта на газопроводах.

Она отметила, Москва неоднократно поднимала этот вопрос в рамках ООН, но Запад не хочет объективного расследования произошедшего.

7 апреля газета The New York Times сообщила, что в Германии следствие нашло следы взрывчатки на прогулочной яхте «Андромеда». По данным The Washington Post, яхта «Андромеда» была не единственным судном, которое участвовало в диверсии.

При этом в феврале американский журналист, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш опубликовал расследование о причастности США к подрыву «Северных потоков». В его расследовании утверждается, что «Северные потоки» заминировали водолазы из США: они действовали под прикрытием учений BALTOPS 22, которые проходили в Балтийском море с 5 по 17 июня 2022 года.