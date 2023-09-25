Посол Барбин: Дания отказала в большинстве запросов по делу о «Северных потоках»

Посол России в Дании Владимир Барбин заявил, что Копенгаген отказал Москве не только в совместном расследовании взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», но и в исполнении большинства запросов о правовой помощи по этому делу.

«Взаимодействия с Данией в расследовании взрывов на газопроводах «Северный поток 1» и «Северный поток — 2» по-прежнему нет», — цитирует его РИА Новости.

При этом посол добавил, что никаких «субстантивных» подвижек не произошло.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад «пальцем не пошевелил» для расследования терактов на «Севпотоках».

Также он отметил, что у России есть информация о попытках взорвать газопровод «Турецкий поток».

Кроме того, официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила о намерении России до конца довести расследование теракта на СП.