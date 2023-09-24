Экс-разведчик Риттер: Зеленский солгал о возможности захватить земли у России

Владимиру Зеленскому в США пришлось лгать о возможности захвата российских территорий для оправдания продолжения военной помощи, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.

«Заявление о возможности занятия российских земель — политическое. Оно нужно для того, чтобы можно было продолжать получать деньги от других государств», — сказал Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

Он отметил, что Зеленский в курсе реального положения дел на фронте, но ему приходится обманывать Запад.

Ранее Зеленский в ходе выступления на Генеральной Ассамблее ООН представил два пункта так называемого мирного плана.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «формула Зеленского» представляет собой бессмысленный ультиматум.