Экс-разведчик Риттер: Зеленский солгал о возможности захватить земли у России
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- © Richard Drew
«Заявление о возможности занятия российских земель — политическое. Оно нужно для того, чтобы можно было продолжать получать деньги от других государств», — сказал Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
Он отметил, что Зеленский в курсе реального положения дел на фронте, но ему приходится обманывать Запад.
Ранее Зеленский в ходе выступления на Генеральной Ассамблее ООН представил два пункта так называемого мирного плана.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «формула Зеленского» представляет собой бессмысленный ультиматум.