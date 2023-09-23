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WSJ: поставка ракет ATACMS ВСУ может побудить ФРГ отправить ракеты Taurus

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Поставка Соединёнными Штатами оперативно-тактических ракет ATACMS Вооружённым силам Украины может побудить Германию отправить Киеву ракеты дальнего действия Taurus.
WSJ: поставка ракет ATACMS ВСУ может побудить ФРГ отправить ракеты Taurus
  • AP

Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

По данным газеты, «Берлин следует за Вашингтоном» относительно поставок нового вооружения украинской армии.

«Передача Соединёнными Штатами ATACMS может... побудить Германию предоставить ракеты дальнего действия Taurus», — говорится в публикации.

Ранее в Пентагоне заявили, что Вашингтону пока нечего сообщить о возможности передачи Киеву дальнобойных ракет.

Как сообщал телеканал NBC со ссылкой на американских официальных лиц, президент США Джо Байден уведомил Владимира Зеленского, что Вашингтон поставит Киеву небольшую партию ракет ATACMS.

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