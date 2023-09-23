Депутат Шеремет обвинил Британию в провоцировании ядерной войны
- РИА Новости
«Великобритания провоцирует развязывание ядерной войны. Санкционируя удары по Крыму, они делают следующий шаг к эскалации конфликта», — цитирует РИА Новости Шеремета.
По его словам, в случае подтверждения использования британских ракет при ударах по Крыму следует признать Британию стороной конфликта.
Он добавил, что британского премьера Риши Сунака в таком случае следует объявить персоной нон грата.
22 сентября глава Севастополя Михаил Развожаев заявил, что украинские военные атаковали штаб Черноморского флота в Севастополе, возле театра Луначарского упал осколок.
Телеканал Sky News со ссылкой на представителя Воздушных сил ВСУ сообщил, что украинские военные использовали ракеты Storm Shadow при ударе по штабу Черноморского флота в Севастополе.