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Депутат Шеремет обвинил Британию в провоцировании ядерной войны

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Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет заявил, что Великобритания провоцирует развязывание ядерной войны, поставляя Украине дальнобойные ракеты.
Депутат Шеремет обвинил Британию в провоцировании ядерной войны
  • РИА Новости

«Великобритания провоцирует развязывание ядерной войны. Санкционируя удары по Крыму, они делают следующий шаг к эскалации конфликта», — цитирует РИА Новости Шеремета.

По его словам, в случае подтверждения использования британских ракет при ударах по Крыму следует признать Британию стороной конфликта.

Он добавил, что британского премьера Риши Сунака в таком случае следует объявить персоной нон грата.

22 сентября глава Севастополя Михаил Развожаев заявил, что украинские военные атаковали штаб Черноморского флота в Севастополе, возле театра Луначарского упал осколок.

Телеканал Sky News со ссылкой на представителя Воздушных сил ВСУ сообщил, что украинские военные использовали ракеты Storm Shadow при ударе по штабу Черноморского флота в Севастополе.

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