Депутат Шеремет обвинил Британию в провоцировании ядерной войны

Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет заявил, что Великобритания провоцирует развязывание ядерной войны, поставляя Украине дальнобойные ракеты.

«Великобритания провоцирует развязывание ядерной войны. Санкционируя удары по Крыму, они делают следующий шаг к эскалации конфликта», — цитирует РИА Новости Шеремета.

По его словам, в случае подтверждения использования британских ракет при ударах по Крыму следует признать Британию стороной конфликта.

Он добавил, что британского премьера Риши Сунака в таком случае следует объявить персоной нон грата.

22 сентября глава Севастополя Михаил Развожаев заявил, что украинские военные атаковали штаб Черноморского флота в Севастополе, возле театра Луначарского упал осколок.

Телеканал Sky News со ссылкой на представителя Воздушных сил ВСУ сообщил, что украинские военные использовали ракеты Storm Shadow при ударе по штабу Черноморского флота в Севастополе.