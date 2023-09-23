Замглавы МИД Британии отказался подтверждать удар Storm Shadow по Севастополю

Замглавы британского МИД Тарик Ахмад не стал подтверждать, нанесла ли Украина удар по Севастополю ракетами Британии Storm Shadow.

Об этом пишет РИА Новости.

Он сказал, что как у любого суверенного государства, у Украины есть «право на самооборону» и Лондон «поддерживает суверенную Украину».

При этом Ахмад не ответил на просьбу подтвердить, использовались ли именно Storm Shadow.

22 сентября глава Севастополя Михаил Развожаев заявил, что украинские военные атаковали штаб Черноморского флота в Севастополе, возле театра Луначарского упал осколок.

Телеканал Sky News со ссылкой на представителя Воздушных сил ВСУ сообщал, что украинские военные использовали ракеты Storm Shadow при ударе по штабу Черноморского флота в Севастополе.