Узнать больше

Замглавы МИД Британии отказался подтверждать удар Storm Shadow по Севастополю

Короткая ссылка
Замглавы британского МИД Тарик Ахмад не стал подтверждать, нанесла ли Украина удар по Севастополю ракетами Британии Storm Shadow.

Об этом пишет РИА Новости.

Он сказал, что как у любого суверенного государства, у Украины есть «право на самооборону» и Лондон «поддерживает суверенную Украину».

При этом Ахмад не ответил на просьбу подтвердить, использовались ли именно Storm Shadow.

22 сентября глава Севастополя Михаил Развожаев заявил, что украинские военные атаковали штаб Черноморского флота в Севастополе, возле театра Луначарского упал осколок.

Телеканал Sky News со ссылкой на представителя Воздушных сил ВСУ сообщал, что украинские военные использовали ракеты Storm Shadow при ударе по штабу Черноморского флота в Севастополе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить