Кандидат в президенты Соединённых Штатов Вивек Рамасвами заявил, что Владимир Зеленский приехал в США лишь ради денег.

Об этом сообщает Forbes.

«Я думаю, что у Зеленского только одна цель — получить больше денег от США. Вот почему он здесь», — отметил Рамасвами.

Он подчеркнул, что сейчас для Соединённых Штатов настал момент «очнуться» и подумать над вопросами, как поддержка Украины продвигает интересы Штатов и как не оказаться в состоянии конфликта с «ядерной державой» и избежать третьей мировой войны.

Ранее обозреватель газеты The Washington Post Джош Рогин заявил, что поддержка Украины со стороны Соединённых Штатов «висит на волоске», поскольку многие республиканцы в американском конгрессе проголосуют против предоставления новой помощи.

Американский сенатор Джош Хоули заявил, что Белый дом намерен финансировать Украину бесконечно, политик назвал это безумием.