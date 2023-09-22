Небензя: Россия вернулась в Африку

Возвращение России в Африку состоялось, африканские страны отмечают хорошие связи с Москвой. Об этом заявил журналистам российский постпред при ООН Василий Небензя.

«Россия не просто возвращается, а вернулась в Африку... Все африканские министры, которые встречаются с Сергеем Лавровым, подтверждают, что у нас растёт экономический товарооборот, у нас хорошие политические связи», — констатировал дипломат.

Россия тесно сотрудничает с африканскими странами по линии ООН, где Москва основывает свою позицию на принципе «африканским странам — африканские решения», подчеркнул он.

«Это означает, что не надо навязывать африканцам, как им жить, а лучше помочь им сделать так, как они сами хотят», — добавил постпред.

В конце июля Россия и Африканский вещательный союз решили развивать сотрудничество.

Как отметила представитель российского МИД Мария Захарова, Россия и африканские страны должны усилить сотрудничество в информационной сфере, а появление телеканала RT на Африканском континенте важно для всего мира.