Венгрия и несколько стран высказали замечания по заявлению ЕС о Карабахе

Венгрия и ещё несколько стран высказали замечания и предложения по совместному заявлению Евросоюза по Нагорному Карабаху, но стороны не достигли согласия, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

«Вчера было распространено несколько фейковых новостей по заявлению Евросоюза по ситуации в Карабахе. Правда заключается в том, что Венгрия и несколько других государств-участников высказали замечания и предложения по совместному заявлению, но никакого согласия достигнуто не было, поэтому верховный представитель ЕС опубликовал заявление от своего имени», — цитирует его ТАСС.

Позиция Венгрии ясна — «вместо войны нужен мир», отметил министр.

«После долгих десятилетий настало время положить конец страданиям карабахского народа. Односторонние заявления здесь не помогут, однако ООН даёт отличную возможность обсудить все лично», — написал Сийярто в своих соцсетях.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее заявил, что Евросоюз может ввести соответствующие меры в отношении Азербайджана в случае ухудшения ситуации с правами жителей Нагорного Карабаха.

Днём 20 сентября в Министерстве обороны России сообщили о договорённости о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе при посредничестве миротворцев.

В Кремле отметили, что между Арменией и Азербайджаном остаётся много технических моментов по договору о Карабахе, но у сторон есть все предпосылки для его заключения.