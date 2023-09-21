Боррель не исключил мер против Азербайджана при ухудшении ситуации в Карабахе

Евросоюз может ввести соответствующие меры в отношении Азербайджана в случае ухудшения ситуации с правами жителей Нагорного Карабаха. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«Азербайджан несёт ответственность за соблюдение прав и обеспечение безопасности армян Карабаха, в том числе права жить в собственных домах, не подвергаясь угрозам и дискриминации», — говорится в заявлении на официальном сайте ЕС.

Боррель подчеркнул, что в случае насильственного перемещения мирных жителей последует решительный ответ ЕС.

«Евросоюз готов принять соответствующие меры в случае дельнейшего ухудшения ситуации», — отметил дипломат.

Ранее депутаты Европарламента призвали Совет ЕС рассмотреть введение санкций против Азербайджана за военные действия в Нагорном Карабахе.