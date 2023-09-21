Боррель не исключил мер против Азербайджана при ухудшении ситуации в Карабахе
- AP
- © Geert Vanden Wijngaert
«Азербайджан несёт ответственность за соблюдение прав и обеспечение безопасности армян Карабаха, в том числе права жить в собственных домах, не подвергаясь угрозам и дискриминации», — говорится в заявлении на официальном сайте ЕС.
Боррель подчеркнул, что в случае насильственного перемещения мирных жителей последует решительный ответ ЕС.
«Евросоюз готов принять соответствующие меры в случае дельнейшего ухудшения ситуации», — отметил дипломат.
Ранее депутаты Европарламента призвали Совет ЕС рассмотреть введение санкций против Азербайджана за военные действия в Нагорном Карабахе.