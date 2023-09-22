Профессор Катц: отказ Варшавы давать оружие ВСУ может повлиять на другие страны

Отказ Польши поставлять оружие Вооружённым силам Украины может побудить других союзников Киева последовать её примеру, заявил профессор Университета Джорджа Мейсона Марк Катц.

Его слова приводит издание Newsweek.

Профессор напомнил, что Варшава в качестве предлога отказаться от поставок оружия заявила, что стране необходимо вооружаться самой.

«Это обоснование может быть использовано другими странами, чтобы также сократить или даже прекратить поставки вооружения на Украину», — говорится в публикации.

Ранее польский лидер Анджей Дуда заявил, что Варшава не будет передавать Киеву своё новое оружие, купленное для обороны страны.

При этом премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что Варшава не передаёт Украине никакого оружия, так как сама вооружается самыми современными системами.