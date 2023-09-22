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Профессор Катц: отказ Варшавы давать оружие ВСУ может повлиять на другие страны

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Отказ Польши поставлять оружие Вооружённым силам Украины может побудить других союзников Киева последовать её примеру, заявил профессор Университета Джорджа Мейсона Марк Катц.
Профессор Катц: отказ Варшавы давать оружие ВСУ может повлиять на другие страны
  • AP
  • © Bram Janssen

Его слова приводит издание Newsweek.

Профессор напомнил, что Варшава в качестве предлога отказаться от поставок оружия заявила, что стране необходимо вооружаться самой.

«Это обоснование может быть использовано другими странами, чтобы также сократить или даже прекратить поставки вооружения на Украину», — говорится в публикации.

Ранее польский лидер Анджей Дуда заявил, что Варшава не будет передавать Киеву своё новое оружие, купленное для обороны страны.

При этом премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что Варшава не передаёт Украине никакого оружия, так как сама вооружается самыми современными системами.

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