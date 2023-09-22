Профессор Катц: отказ Варшавы давать оружие ВСУ может повлиять на другие страны
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Его слова приводит издание Newsweek.
Профессор напомнил, что Варшава в качестве предлога отказаться от поставок оружия заявила, что стране необходимо вооружаться самой.
«Это обоснование может быть использовано другими странами, чтобы также сократить или даже прекратить поставки вооружения на Украину», — говорится в публикации.
Ранее польский лидер Анджей Дуда заявил, что Варшава не будет передавать Киеву своё новое оружие, купленное для обороны страны.
При этом премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что Варшава не передаёт Украине никакого оружия, так как сама вооружается самыми современными системами.