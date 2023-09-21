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The Times: забастовка сотрудников школ в Шотландии затронет почти 600 тысяч учеников

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Почти 600 тыс. школьников Шотландии будут вынуждены перейти на дистанционное обучение на следующей неделе из-за забастовки вспомогательного персонала.
The Times: забастовка сотрудников школ в Шотландии затронет почти 600 тысяч учеников
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

Об этом сообщила газета The Times.

«Почти 600 тыс. учеников по всей Шотландии пропустят занятия в течение трёх дней на следующей неделе из-за забастовки», — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что в Литве профсоюз учителей объявит забастовку с 29 сентября. Она начнётся в 08:00. Мероприятие связано с тем, что большинство проблем в сфере образования «не решены, а скрыты за интерпретациями цифр и фактов».

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