Профсоюз литовских учителей начнёт забастовку 29 сентября

В Литве профсоюз учителей объявит забастовку с 29 сентября, она начнётся в 08:00. Мероприятие будет связано с тем, что большинство проблем в сфере образования «не решены, а скрыты за интерпретациями цифр и фактов».

Об этом пишет Sputnik Литва.

Профсоюз работников образования Литвы (LŠDPS) заявил, что ситуация в сфере образования «становится всё более сложной», а Министерство образования и культуры и подведомственные ему учреждения не прилагают нужных усилий.

«LŠDPS решил пойти на очень трудный, но соответствующий ожиданиям большинства учителей шаг — объявить настоящую забастовку», — говорится в заявлении.

Ранее супруг главы Министерства финансов Литвы Аудрюс Скайстис назвал бастующих учителей «бройлерами» и «нытиками».