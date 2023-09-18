Профсоюз литовских учителей начнёт забастовку 29 сентября
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Об этом пишет Sputnik Литва.
Профсоюз работников образования Литвы (LŠDPS) заявил, что ситуация в сфере образования «становится всё более сложной», а Министерство образования и культуры и подведомственные ему учреждения не прилагают нужных усилий.
«LŠDPS решил пойти на очень трудный, но соответствующий ожиданиям большинства учителей шаг — объявить настоящую забастовку», — говорится в заявлении.
Ранее супруг главы Министерства финансов Литвы Аудрюс Скайстис назвал бастующих учителей «бройлерами» и «нытиками».