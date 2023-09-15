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Супруг главы Минфина Литвы назвал бастующих учителей бройлерами и нытиками

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Супруг главы Министерства финансов Литвы Аудрюс Скайстис назвал бастующих учителей бройлерами и нытиками.
Супруг главы Минфина Литвы назвал бастующих учителей бройлерами и нытиками
  • РИА Новости

Об этом сообщает Sputnik Литва.

Отмечается, что Скайстис возглавляет Департамент права Нацагентства платежей и является членом горсовета Вильнюса.

В Литве 15 сентября состоялась предупредительная забастовка педагогов, организованная Литовским профсоюзом работников образования, который возглавляет Андрюс Навицкас.

Скайстис вступил в дискуссию с бастующими учителями и главой профсоюза в связи с их политической позицией.

«Если вы будете ныть, создадите только страну, где будут нытики и размазни, такую страну нельзя называть Литвой», — сказал он учителям.

Также он обозвал педагогов бройлерами.

При этом на предложение одной из учительниц посмотреть в зеркало Скайстис посоветовал ей «посмотреть на свою зарплату».

Ранее министр сельского хозяйства Молдавии Владимир Боля выругался после вопроса одного из журналистов, намекнув, что ему надоело давать комментарии по поводу состояния сельского хозяйства в стране.

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