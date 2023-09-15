Супруг главы Минфина Литвы назвал бастующих учителей бройлерами и нытиками

Супруг главы Министерства финансов Литвы Аудрюс Скайстис назвал бастующих учителей бройлерами и нытиками.

Об этом сообщает Sputnik Литва.

Отмечается, что Скайстис возглавляет Департамент права Нацагентства платежей и является членом горсовета Вильнюса.

В Литве 15 сентября состоялась предупредительная забастовка педагогов, организованная Литовским профсоюзом работников образования, который возглавляет Андрюс Навицкас.

Скайстис вступил в дискуссию с бастующими учителями и главой профсоюза в связи с их политической позицией.

«Если вы будете ныть, создадите только страну, где будут нытики и размазни, такую страну нельзя называть Литвой», — сказал он учителям.

Также он обозвал педагогов бройлерами.

При этом на предложение одной из учительниц посмотреть в зеркало Скайстис посоветовал ей «посмотреть на свою зарплату».

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