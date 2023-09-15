Додон осудил матерные слова главы Минсельхоза Молдавии в адрес журналистов
- РИА Новости
Боля выругался после вопроса одного из журналистов, намекнув, что ему надоело давать комментарии по поводу состояния сельского хозяйства в стране. При этом негодование министра попало на видео.
В свою очередь, Додон в своём аккаунте в соцсети X написал, что подобные заявления со стороны министра демонстрируют отношение молдавских властей не только к журналистам, но и ко всем гражданам республики.
«Мы им мешаем, мы ноем, как ранее выразился (премьер-министр Молдавии Дорин. — RT) Речан. Они не считают нас за людей», — отметил Додон.
Накануне суд в Молдавии снял запрет на выезд Додона из страны.