Додон осудил матерные слова главы Минсельхоза Молдавии в адрес журналистов

Бывший президент Молдавии Игорь Додон осудил матерные слова главы молдавского Минсельхоза Владимира Боли в адрес журналистов.

Боля выругался после вопроса одного из журналистов, намекнув, что ему надоело давать комментарии по поводу состояния сельского хозяйства в стране. При этом негодование министра попало на видео.

В свою очередь, Додон в своём аккаунте в соцсети X написал, что подобные заявления со стороны министра демонстрируют отношение молдавских властей не только к журналистам, но и ко всем гражданам республики.

«Мы им мешаем, мы ноем, как ранее выразился (премьер-министр Молдавии Дорин. — RT) Речан. Они не считают нас за людей», — отметил Додон.

Накануне суд в Молдавии снял запрет на выезд Додона из страны.