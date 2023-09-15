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Додон осудил матерные слова главы Минсельхоза Молдавии в адрес журналистов

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Бывший президент Молдавии Игорь Додон осудил матерные слова главы молдавского Минсельхоза Владимира Боли в адрес журналистов.
Додон осудил матерные слова главы Минсельхоза Молдавии в адрес журналистов
  • РИА Новости

Боля выругался после вопроса одного из журналистов, намекнув, что ему надоело давать комментарии по поводу состояния сельского хозяйства в стране. При этом негодование министра попало на видео.

В свою очередь, Додон в своём аккаунте в соцсети X написал, что подобные заявления со стороны министра демонстрируют отношение молдавских властей не только к журналистам, но и ко всем гражданам республики.

«Мы им мешаем, мы ноем, как ранее выразился (премьер-министр Молдавии Дорин. — RT) Речан. Они не считают нас за людей», — отметил Додон.

Накануне суд в Молдавии снял запрет на выезд Додона из страны.

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