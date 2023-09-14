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Суд в Молдавии снял запрет на выезд бывшего президента Додона из страны

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Суд в Молдавии снял запрет на выезд бывшего президента республики Игоря Додона из страны.
Суд в Молдавии снял запрет на выезд бывшего президента Додона из страны
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ТАСС.

Утверждается, что Высшая судебная палата страны отклонила запрос прокуратуры о продлении запрета.

«После 180 дней домашнего ареста и 300 дней запрета выезда из страны Высшая судебная палата приняла такое решение», — говорится в сообщении.

В ноябре 2022 года судьи Высшей судебной палаты приняли решение освободить Игоря Додона из-под домашнего ареста.

Прокуратура Молдавии оспорила решение суда, по которому Додон был освобождён из-под домашнего ареста, однако экс-президента республики не стали возвращать под домашний арест.

В январе текущего года Додон сообщил, что Высшая судебная палата продлила ему запрет покидать Молдавию ещё на 60 дней.

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