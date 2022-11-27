Прокуратура Молдавии оспорила освобождение Додона из-под домашнего ареста

Прокуратура Молдавии оспорила решение суда, по которому экс-президент страны Игорь Додон был освобождён из-под домашнего ареста.

Об этом Додон сообщил в своём Telegram-канале.

К посту он прикрепил повестку в суд на 28 ноября.

«Вы вызваны в Высшую судебную палату, где будет рассматриваться протест на решение ВСП от 18 ноября касательно применения в качестве превентивной меры запрета на выезд из страны», — говорится в документе.

Бывший президент Молдавии считает незаконным оспаривание решения ВСП.

Ранее судьи Высшей судебной палаты приняли решение освободить Игоря Додона из-под домашнего ареста.

Додону было предъявлено обвинение в совершении преступления, связанного с превышением должностных полномочий.

По мнению политика, группа прокуроров и следователей, которые занимаются его делом, управляется посольством США.