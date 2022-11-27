Прокуратура Молдавии оспорила освобождение Додона из-под домашнего ареста
- РИА Новости
Об этом Додон сообщил в своём Telegram-канале.
К посту он прикрепил повестку в суд на 28 ноября.
«Вы вызваны в Высшую судебную палату, где будет рассматриваться протест на решение ВСП от 18 ноября касательно применения в качестве превентивной меры запрета на выезд из страны», — говорится в документе.
Бывший президент Молдавии считает незаконным оспаривание решения ВСП.
Ранее судьи Высшей судебной палаты приняли решение освободить Игоря Додона из-под домашнего ареста.
Додону было предъявлено обвинение в совершении преступления, связанного с превышением должностных полномочий.
По мнению политика, группа прокуроров и следователей, которые занимаются его делом, управляется посольством США.