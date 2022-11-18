Додон заявил, что не собирается покидать Молдавию на фоне освобождения
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«Я и раньше говорил и сейчас снова повторю: я не собираюсь бежать из Молдавии. Борьба с действующим режимом продолжается», — цитирует его РИА Новости.
По словам Додона, он намерен доказать, что все возбуждённые против него уголовные дела — политические и являются заказом нынешнего лидера республики Майи Санду.
Ранее судьи Высшей судебной палаты приняли решение освободить Игоря Додона из-под домашнего ареста.
Додону было предъявлено обвинение в совершении преступления, связанного с превышением должностных полномочий.
По мнению политика, группа прокуроров и следователей, которые занимаются его делом, управляется посольством США.