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Додон заявил, что не собирается покидать Молдавию на фоне освобождения

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Экс-президент Молдавии Игорь Додон, освобождённый из-под ареста, заявил об отсутствии намерения покинуть страну.
Додон заявил, что не собирается покидать Молдавию на фоне освобождения
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«Я и раньше говорил и сейчас снова повторю: я не собираюсь бежать из Молдавии. Борьба с действующим режимом продолжается», — цитирует его РИА Новости.

По словам Додона, он намерен доказать, что все возбуждённые против него уголовные дела — политические и являются заказом нынешнего лидера республики Майи Санду.

Ранее судьи Высшей судебной палаты приняли решение освободить Игоря Додона из-под домашнего ареста.

Додону было предъявлено обвинение в совершении преступления, связанного с превышением должностных полномочий.

По мнению политика, группа прокуроров и следователей, которые занимаются его делом, управляется посольством США.

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