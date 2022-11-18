Экс-президент Молдавии Игорь Додон освобождён из-под домашнего ареста

Бывший президент Молдавии Игорь Додон освобождён из-под домашнего ареста. Решение приняли судьи Высшей судебной палаты.

Об этом сообщает Sputnik Молдова.

«Первая победа — принято решение освободить меня из-под домашнего ареста. Но борьба продолжается. И нам есть за что бороться. Спасибо за поддержку. Но борьба только начинается», — заявил Додон людям, которые собрались поддержать его у здания Высшей судебной палаты.

Додону было предъявлено обвинение в совершении преступления, связанного с превышением должностных обязанностей.

По мнению политика, группа прокуроров и следователей, которые занимаются делом против него, управляется посольством США.