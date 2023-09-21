Минсельхоз Словакии: Киев пообещал отозвать поданную в ВТО жалобу на Братиславу

Украина пообещала отозвать жалобу на Словакию, которую направила во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за запрета на импорт зерна.

Об этом сообщила представитель словацкого Министерства сельского хозяйства Кристина Юричкова.

«Украинский министр сельского хозяйства пообещал, что прекратит действия против Словакии, а именно как жалобу в ВТО, так и запрет на ввоз словацкой агропродукции на Украину», — заявила Юричкова словацкому изданию teraz.sk.

Она рассказала, что Словакия и Украина договорились о создании системы лицензирования для поставок зерна.

Ранее Венгрия, Польша и Словакия прекратили участие в работе координационной платформы с ЕК по зерновым проблемам.

18 сентября Киев подал иски в ВТО.