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FT: Брюссель намерен участвовать в разбирательстве в ВТО по поводу исков Украины

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Брюссель заявил, что рассматривает возможность защиты Венгрии, Польши и Словакии во Всемирной торговой организации (ВТО) из-за иска Украины по запрету на ввоз зерна.
FT: Брюссель намерен участвовать в разбирательстве в ВТО по поводу исков Украины
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Об этом говорится в публикации The Financial Times со ссылкой на письменное обращение Еврокомиссии к Варшаве, Будапешту и Братиславе.

«В соответствии с законодательством ЕС ЕК будет участвовать в этом разбирательстве в ВТО, инициированном в отношении государств-членов», — написало издание.

Также утверждается, что ЕК сначала требовала от стран отменить запрет на ввоз украинского зерна, однако теперь организация работает в «координации юридических действий» в отношении возможного противодействия жалобе Киева в ВТО.

Ранее Венгрия, Польша и Словакия прекратили участие в работе координационной платформы с ЕК по зерновым проблемам.

18 сентября Киев подал иски в ВТО.

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