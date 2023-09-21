FT: Брюссель намерен участвовать в разбирательстве в ВТО по поводу исков Украины
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Об этом говорится в публикации The Financial Times со ссылкой на письменное обращение Еврокомиссии к Варшаве, Будапешту и Братиславе.
«В соответствии с законодательством ЕС ЕК будет участвовать в этом разбирательстве в ВТО, инициированном в отношении государств-членов», — написало издание.
Также утверждается, что ЕК сначала требовала от стран отменить запрет на ввоз украинского зерна, однако теперь организация работает в «координации юридических действий» в отношении возможного противодействия жалобе Киева в ВТО.
Ранее Венгрия, Польша и Словакия прекратили участие в работе координационной платформы с ЕК по зерновым проблемам.
18 сентября Киев подал иски в ВТО.