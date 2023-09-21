FT: Брюссель намерен участвовать в разбирательстве в ВТО по поводу исков Украины

Брюссель заявил, что рассматривает возможность защиты Венгрии, Польши и Словакии во Всемирной торговой организации (ВТО) из-за иска Украины по запрету на ввоз зерна.

Об этом говорится в публикации The Financial Times со ссылкой на письменное обращение Еврокомиссии к Варшаве, Будапешту и Братиславе.

«В соответствии с законодательством ЕС ЕК будет участвовать в этом разбирательстве в ВТО, инициированном в отношении государств-членов», — написало издание.

Также утверждается, что ЕК сначала требовала от стран отменить запрет на ввоз украинского зерна, однако теперь организация работает в «координации юридических действий» в отношении возможного противодействия жалобе Киева в ВТО.

Ранее Венгрия, Польша и Словакия прекратили участие в работе координационной платформы с ЕК по зерновым проблемам.

18 сентября Киев подал иски в ВТО.