МИД: учения НАТО носят всё более провокационный и агрессивный характер

В МИД России заявили, что учения НАТО носят всё более провокационный, агрессивный характер и намеренно проводятся в основном вблизи российских границ.

Об этом пишет РИА Новости.

«НАТО непрерывно в течение последних десятилетий наращивает масштабы своих учений», — отметили в ведомстве.

При этом в МИД уточнили, что учения НАТО Steadfast Defender, запланированные, по имеющимся данным, на весну 2024 года, будут охватывать территорию сразу нескольких европейских стран.

В них, по данным агентства, планируется задействовать более 40 тыс. военнослужащих.

Ранее замглавы российского МИД Александр Грушко заявил, что учения НАТО в 2024 году являются приготовлением военных действий против российской стороны.

Также сообщалось, что Польша проведёт учения с поставленной США и Сеулом техникой у границы с Россией.