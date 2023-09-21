Гросси: визит главы МАГАТЭ на ЗАЭС рассматривается, но зависит от обстоятельств

Возможность очередного визита генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на ЗАЭС рассматривается, но зависит от конкретных обстоятельств.

Об этом пишет РИА Новости.

По словам Гросси, то, что МАГАТЭ «видит на земле», не является «облегчением ситуации».

«Так что мы рассматриваем возможность возвращения туда, но точный момент будет зависеть от конкретных обстоятельств», — добавил глава агентства.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров и Гросси обсудили на встрече в ООН вопросы обеспечения безопасности Запорожской АЭС.

При этом Гросси ушёл от ответа на вопрос о том, кто обстреливает ЗАЭС.

Кроме того, сообщалось, что эксперты МАГАТЭ продолжают фиксировать взрывы на некотором расстоянии от Запорожской АЭС.