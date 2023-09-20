Депутат Госдумы Адальби Шхагошев заявил в беседе с RT, что Польша подтверждает потребительское отношение Запада к Украине.

«Такое ощущение, что Польша хочет перехватить инициативу у Украины и возглавить кампанию под названием «анти-Россия». Украина была выбрана как плацдарм, а Польша, по-моему, уже ревнует. Дуда говорит о том, что Украина взвалила на себя неподъёмное бремя... Это некая конкуренция между Польшей и Украиной», — отметил парламентарий.

Кроме того, по его словам, Польша публично подтверждает потребительское отношение Запада к Украине.

«Не справились — готовы топить», — заключил собеседник RT.

Ранее польский лидер Анджей Дуда сравнил Украину с утопающим, который грозится утопить тех, кто пытается ему помочь.

Польский президент добавил, что его страна должна действовать в своих интересах и поступать так, чтобы защитить себя, поскольку, «если утопающий потопит остальных, он не сможет получить помощь».

Сенатор Алексей Пушков заявил, что президент Польши поставил интересы Варшавы выше потребностей Киева.

Министр по делам ЕС Шимон Шинковский вель Сенк заявил в интервью агентству PAP, что Польша может прекратить поддержку Украины.