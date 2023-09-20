Узнать больше

МО ФРГ: обещанные Украине танки находятся в боеспособном виде в момент передачи

Короткая ссылка
Официальный представитель Минобороны ФРГ Кристина Рутси сообщила, что обещанные Киеву танки находятся в боеспособном виде в момент передачи.
МО ФРГ: обещанные Украине танки находятся в боеспособном виде в момент передачи
  • AP
  • © Gregor Fischer

«Германия передаёт Украине танки в боеспособном состоянии», — цитирует её РИА Новости.

По словам Рутси, танки Leopard 1A5 используются для учений с танковыми бригадами ВСУ на территории ФРГ, после чего их часто приходится ремонтировать ещё до передачи украинской стороне и, соответственно, пересечения границы Германии.

Ранее журнал Der Spiegel со ссылкой на источники сообщил, что Украина отказалась принять от Германии десять танков Leopard 1A5 из-за их плохого состояния.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить