МО ФРГ: обещанные Украине танки находятся в боеспособном виде в момент передачи

Официальный представитель Минобороны ФРГ Кристина Рутси сообщила, что обещанные Киеву танки находятся в боеспособном виде в момент передачи.

«Германия передаёт Украине танки в боеспособном состоянии», — цитирует её РИА Новости.

По словам Рутси, танки Leopard 1A5 используются для учений с танковыми бригадами ВСУ на территории ФРГ, после чего их часто приходится ремонтировать ещё до передачи украинской стороне и, соответственно, пересечения границы Германии.

Ранее журнал Der Spiegel со ссылкой на источники сообщил, что Украина отказалась принять от Германии десять танков Leopard 1A5 из-за их плохого состояния.