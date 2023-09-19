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Spiegel: Украина не приняла десять танков Leopard 1 из-за плохого состояния

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Украина отказалась принять от Германии десять танков Leopard 1A5 из-за их плохого состояния, сообщает журнал Der Spiegel со ссылкой на источники.
Spiegel: Украина не приняла десять танков Leopard 1 из-за плохого состояния
  • Gettyimages.ru

«Украина уведомила специальный штаб при Министерстве обороны в Берлине, что прибывшие в Польшу немецкие системы вооружения нуждаются в ремонте», — говорится в материале.

Отмечается, что ввиду отсутствия технического персонала и достаточного количества запчастей переправлять танки на Украину было бессмысленно.

По данным издания, данное событие вызвало беспокойство в Берлине.

Ранее журналист из Соединённых Штатов Джексон Хинкл заявил, что уничтожение ВС России танка Challenger 2, который Великобритания передала Украине, является плохой рекламой западного оружия.

8 сентября в статье Национального радио Китая CNR в соцсети WeChat появилась информация о том, что российские войска в ходе боевых действий на Украине развеяли миф о «непобедимых западных танках».

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