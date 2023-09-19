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Пентагон: США продолжат совместные учения с Арменией

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США будут продолжать совместные с Арменией учения и завершат их согласно плану, сообщает Пентагон.
Пентагон: США продолжат совместные учения с Арменией
  • Gettyimages.ru

«Наши совместные учения с Арменией реализовали свои цели по построению новых отношений на тактическом уровне и повышению совместимости для миротворческих операций, они завершатся завтра, как и планировалось», — приводит РИА Новости сообщение американского военного ведомства.

В Пентагоне отметили, что не видят угрозы для американских военных.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с RT прокомментировала обострение ситуации в Нагорном Карабахе.

11 сентября военнослужащие Армении начали проведение совместных учений Eagle Partner 2023 с американскими миротворцами.

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