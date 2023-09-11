AFP: военные Армении и США начали совместные военные учения
Военнослужащие Армении начали проведение совместных учений Eagle Partner 2023 с американскими миротворцами.
- Gettyimages.ru
Об этом рассказал представитель командования Армии США в Европе и Африке. Его слова приводит агентство AFP.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что американо-армянские учения требуют глубокого анализа.
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