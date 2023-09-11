AFP: военные Армении и США начали совместные военные учения

Военнослужащие Армении начали проведение совместных учений Eagle Partner 2023 с американскими миротворцами.

Об этом рассказал представитель командования Армии США в Европе и Африке. Его слова приводит агентство AFP.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что американо-армянские учения требуют глубокого анализа.