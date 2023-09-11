Песков: американо-армянские учения требуют глубокого анализа

Решение Армении о проведении военных учений с США требует серьёзного анализа.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Армения не изъявила желания проводить учения с ОДКБ и теперь заявляет желание проводить учения с американцами — наверное, для нас это решения, которые требуют весьма и весьма глубокого анализа», — отметил он.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что действия Армении в свете совместных с США учений вызывают сожаление, ничего хорошего в том, что страна НАТО пытается проникнуть в Закавказье, нет.

Минобороны Армении сообщило, что 11 сентября стартуют совместные с американскими военными учения, которые пройдут на территории республики.

Подробнее — в материале RT.