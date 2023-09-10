Лавров: нет ничего хорошего в том, что НАТО пытается проникнуть в Закавказье

Действия Армении в свете совместных с США учений вызывают сожаление, ничего хорошего в том, что страна НАТО пытается проникнуть в Закавказье, нет, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Ничего хорошего в том, что агрессивная страна НАТО пытается проникнуть в Закавказье, мы не видим», — приводит РИА Новости слова Лаврова на пресс-конференции саммита G20.

Он отметил, что такие действия Еревана вызывают у российской стороны сожаление.

Ранее Минобороны Армении сообщило, что 11 сентября стартуют совместные с американскими военными учения, которые пройдут на территории республики.

Подробнее — в материале RT.