Лавров: нет ничего хорошего в том, что НАТО пытается проникнуть в Закавказье
- РИА Новости
«Ничего хорошего в том, что агрессивная страна НАТО пытается проникнуть в Закавказье, мы не видим», — приводит РИА Новости слова Лаврова на пресс-конференции саммита G20.
Он отметил, что такие действия Еревана вызывают у российской стороны сожаление.
Ранее Минобороны Армении сообщило, что 11 сентября стартуют совместные с американскими военными учения, которые пройдут на территории республики.
Подробнее — в материале RT.